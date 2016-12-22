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Глава администрации Сочи Анатолий Пахомов занял 23 место в рейтинге лучших мэров В список вошли мэры 83 российских городов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов занял 23 строчку рейтинга лучших мэров, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Таким образом глава администрации Сочи по сравнению с прошлогодним рейтингом поднялся с 35 места и попал в топ-25, в который, по словам авторов, входят «лидеры». Места с 26 по 63 распределились между «середнячками», а 64-83 место занимают аутсайдеры, пишет RT.

Методика и критерии составления рейтинга остаются не ясны. Согласно комментариям авторов, рейтинги составлены на основе анкетирования и опросов неких экспертов, которые «наиболее точно передают весь спектр мнений, характерных для самых широких слоёв граждан».

Лучшим мэром по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» стал мэр Тюмени Александр Моор, а худшим – мэр Махачкалы Муса Асхабалиевич.