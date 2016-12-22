Отнятый у Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Германии
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) определилась с местом, где пройдет февральский чемпионат мира по этим дисциплинам. Вместо Сочи, который лишился права проведения этих соревнований международного уровня, спортсменов примет германский город Кенигзей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу IBSF. Соревнования пройдут с 13 по 26 февраля.
Как ранее писал «Сочи Экспресс», IBSF приняла решение перенести чемпионат мира по бобслею и скелетону из Сочи после публикации второго доклада WADA относительно допингового скандала на Олимпиаде 2014 года.