Отнятый у Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Германии Международная федерация бобслея и скелетона выбрала для проведения соревнований немецкий город Кенигзей

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) определилась с местом, где пройдет февральский чемпионат мира по этим дисциплинам. Вместо Сочи, который лишился права проведения этих соревнований международного уровня, спортсменов примет германский город Кенигзей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу IBSF. Соревнования пройдут с 13 по 26 февраля.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», IBSF приняла решение перенести чемпионат мира по бобслею и скелетону из Сочи после публикации второго доклада WADA относительно допингового скандала на Олимпиаде 2014 года.