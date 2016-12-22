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В Сочи под колеса автомобиля попала женщина-пешеход В Адлерском районе иномарка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Автор фото: пресс-служба ОГИБДД по г. Сочи

Накануне в Адлере произошло ещё одно ДТП с участием пешехода. В результате аварии пострадала женщина, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

40-летняя женщина попала под колёса автомобиля Toyota вчера, 18 декабря, в районе 11 часов утра. Известно, что за рулём машины находился 38-летний житель Ростовской области. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пропаганды ОГИБДД Сочи.