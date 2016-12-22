В Сочи вновь лавиноопасно В горах Сочи возможен сход лавин

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В Сочи снова объявлена лавиноопасная обстановка на ближайшие двое суток. До 18:00 20 декабря в горах Красной поляны выше 1500 метров - лавиноопасно, выше 500 м н.у.м. сохранится слабая лавинная опасность. На автодороге А-149 Адлер-Красная Поляна - безопасно.

По информации ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в ближайшее время в Сочи всё также ожидаются осадки. В связи с этим гостей и жителей курорта просят не выходить в горы, а в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010, сообщает пресс-служба Администрации г. Сочи.