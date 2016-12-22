В Сочи на дорогу сошел оползень Оползень утром в понедельник разрушил дорогу в село Пластунка

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Оползень, полностью разрушивший дорожное полотно и отрезавший несколько домов по улице Джапаридзе от остальной части города, сошёл утром в понедельник. На видео, опубликованном очевидцами, можно увидеть дорожное полотно буквально вздыбилось, полностью остановив движение транспорта. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, на место происшествия выехала оперативная группа МЧС. По предварительным данным от оползня никто не пострадал, подробности происшествия выясняются.