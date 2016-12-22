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Фонтан в Олимпийском парке закроется на профилактические работы Поющий фонтан не будет работать в ближайшие 4 дня

Автор фото: олимпийский парк-рф

Музыкальный фонтан, расположенный в Олимпийском парке в Сочи, временно прекратит свою работу. За 4 дня будет восстановлено светодиодное оборудование и проведутся работы по гидроизоляции, произведут профилактику всех сопрягаемых частей в чаще фонтана, обследуются роботы и пневматика. Откроется фонтан 23 декабря, сообщает пресс-служба ОАО «Центр Омега».

Светомузыкальный фонтан находится в самом центре Олимпийского парка у подножия Олимпийского огня. В настоящее время для создания водных светомузыкальных шоу на фонтане установлено более 240 мини-пушек, шести гипер-пушек, система водяного тумана и тысячи стробоскопов. С помощью цветовых прожекторов происходит подсветка струй фонтана, высота которых доходит до 50 метров.