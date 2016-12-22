Информация о продаже квартир в ЖК «Восточный замок» в Сочи официально вне закона Соответствующее решение вынес сочинский районный суд по иску прокуратуры

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По решению суда Центрального района города Сочи любая информация о продаже квартир в предназначенном под снос ЖК «Восточный замок» является незаконной и попадет под действие Уголовного Кодекса РФ как подготовка к мошенническим действиям с недвижимостью. Данное решение было принято на основе искового заявления, поданного прокуратурой Центрального района, с требованием признать распространение информации о продаже квартир в ЖК «Восточный замок», расположенном на улице Восточной в Сочи, незаконной. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района г.Сочи.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», ранее суд признал данный жилой комплекс объектом незаконного строительства и приговорил к сносу.