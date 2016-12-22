Армавирец в Сочи пришел искать работу, а вместо этого совершил крупную кражу Добычей злоумышленника стали строительные инструменты и механизмы стоимостью 100 тысяч рублей

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Набор строительных инструментов, три перфоратора и два сварочных аппарата общей стоимостью 100 тысяч рублей стали добычей жителя Армавира, который пришел на одну из сочинских строек, чтобы найти работу. О краже стало известно полиции, сотрудники которой осмотрели строящийся объект и опросили строителей. Именно они рассказали оперативникам о постороннем мужчине, который недавно приходил на стройплощадку и интересовался наличием вакансий.

По ориентировке, составленной со слов свидетелей, злоумышленник был найден и задержан. Им оказался 31-летний житель Армавира, который признался в преступлении и рассказал, что украденные инструменты продал незнакомым людям, а деньги потратил.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», наказанием по которой может стать лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УВД г.Сочи.