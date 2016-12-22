Сочинский чай завоевал платиновую медаль на всероссийском конкурсе
Чай Зелёный классический «Премиум» производства ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» был награжден платиновой медалью конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который прошел в Москве с 14 по 16 декабря в рамках проведения 36 выставки «Национальная Слава». Всего на конкурсе было представлено 75 видов различной продукции, произведенной на 63 предприятий из 26 регионов РФ и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края.
Высокое качество самого северного в мире мацестинского чая признают на различных конкурсах не в первый раз. Как ранее писал «Сочи Экспресс», два сорта чая из Мацестинской долины получили золотые медали на международном конкурсе в Париже. Также сочинские селекционеры недавно представили три новых сорта, которые приспособлены для выраживания в условиях влажного субтропического климата и устойчивы к холодам.