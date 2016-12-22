Сочинский чай завоевал платиновую медаль на всероссийском конкурсе Мацестинский зеленый чай получил высокую оценку на выставке Национальная слава, которая прошла в Москве

Чай Зелёный классический «Премиум» производства ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» был награжден платиновой медалью конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который прошел в Москве с 14 по 16 декабря в рамках проведения 36 выставки «Национальная Слава». Всего на конкурсе было представлено 75 видов различной продукции, произведенной на 63 предприятий из 26 регионов РФ и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Высокое качество самого северного в мире мацестинского чая признают на различных конкурсах не в первый раз. Как ранее писал «Сочи Экспресс», два сорта чая из Мацестинской долины получили золотые медали на международном конкурсе в Париже. Также сочинские селекционеры недавно представили три новых сорта, которые приспособлены для выраживания в условиях влажного субтропического климата и устойчивы к холодам.