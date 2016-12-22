Машины простояли на трассе почти всю ночь

В ближайшую неделю на курорте установится плюсовая температура, а осадки прекратятся

Cегодня ночью санатории, поликлиники и некоторые дома в Сочи останутся без воды Ремонтные работы на водоводе оставят на ночь без воды сразу несколько абонентов

Автор фото: Искра

Сегодня, 20 декабря, в 24:00 начнутся ремонтные работы работ на территории водозабора по улице Гагарина 73, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал". В связи с этим до 06:00 утра 21 декабря без воды останутся:

- санатории «Беларусь», «им. Дзержинского», «Заполярье», «Красмашевский», «Радуга», «Россия», «Русь», «Салют», «Солнечный», «Сочи», пансионат «Нева» отель «Чеботарев»

-котельная №5, котельная №8

- школы №4, №10, №12, Китайгородская

- детские сады №32, №34, №82, №105, №132, «Умка»

- поликлиника по улице Донская 62, детская поликлиника на переулке Пасечный 12

-ТЦ «Магнит» (гипермаркет) на улице Виноградная

- жилой фонд: улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Восточная, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Инжирная, переулки Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова,

Возможны перебои в водоснабжении: улицы Тимирязева, Целинная, Высокогорная, Крымская, Волжская, Полтавская.