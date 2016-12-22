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Сочинец не уплатил налоговой 18,9 млн рублей В Сочи в отношении генерального директора ООО «РКПБ» уже возбудили уголовное дело

Автор фото: Правде ПФО

Генерального директора ООО «РКПБ» (Региональный комитет поддержки бизнеса) подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с января 2011 года по декабрь 2013 года генеральный директор компании ООО "РКПБ", занимающийся оптовыми продажами строительных материалов, предоставил в «налоговую» декларации по налогу на прибыль и НДС, внеся в них ложные сведения. Сумма, на которую он уклонился от уплаты налогов, составила 18,9 млн рублей, что по российскому законодательству составляет особо крупный размер.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, изучается финансовая отчетность и уставная документация предприятия, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.