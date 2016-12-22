ЖК «Майами» в Сочи строится незаконно и может быть снесен Городская администрация подала иск в суд о признании дома на улице Волжской объектом незаконного строительства

Автор фото: novostroi-ki.ru

Дом, строящийся на улице Волжской, является объектом незаконного строительства и может быть снесен. Иск с требованием снести здание подала в Центральный районный суд администрация города Сочи. По имеющимся сведениям, участок площадью 2949 кв.м с кадастровым номером 23:49:0201018:1132 находится в аренде у Зебеляна Р.А. На данном участке разрешено строительство дома не выше 3 этажей, однако в настоящий момент там возводится многоквартирный дом с выпуском арматуры уже под четвертый этаж, запланировано же строительство 12-этажного ЖК «Майами». При этом строительство ведется без получения соответствующего разрешения и с нарушением правил землепользования. В настоящее время на участок наложен арест с целью остановить стройку. Администрация Сочи не рекомендует горожанам и гостям курорта покупать квартиры в строящемся ЖК, чтобы не подвергать себя заведомому риску потерять свои деньги.