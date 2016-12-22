На Мамайском перевале образовалась трехкилометровая пробка Погодные условия продолжают затруднять движение транспорта во всем городе

Несмотря на то, что движение через Мамайский перевал было открыто несколько часов назад, на данном участке трассы до сих пор наблюдается многокилометровая пробка. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей по Батумскому шоссе от Шаумяновки до пересечения с улицей Славы в сторону центра города среднем составляет 5 км/ч. Ситуация усугубляется дорожными работами, которые ведутся в районе ЖК «Грушевый сад».

Что касается других районов города, также стоит улица Донская в сторону центра, улица Горького в районе ЖД-вокзала и прилегающие у ней центральные улицы, а также улица Ленина от Адлерского ЦПКиО до Нового века, а также улица Каспийская.