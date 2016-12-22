В Сочи повар попал под уголовное дело за кражу продуктов в ресторане За кражу продуктов на сумму на 4 тысячи рублей молодому человеку может грозить тюремное заключение

О пропаже с кухни одного из ресторанов Хостинского района продуктов на общую сумму 4000 рублей заявил в полицию администратор заведения. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что кража произошла ночью, когда ресторан уже был закрыт и свободный доступ к кухне имел только один повар. В результате по подозрению в краже задержан 26-летний сотрудник ресторана, который признался в преступлении и рассказал, что украденные продукты он продал в одну из столовых.

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», наказание по которой может стать лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УВД г.Сочи.