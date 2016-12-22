Минтранс просят перенести ремонт дорог в Сочи и Крым с лета на весну или осень С инициативой перенести дорожные работы с высокого на низкий сезон выступил общественный совет при Ростуризме

Общественный совет при Ростуризме обратился к Минтрансу с предложением перенести ремонт дорог, ведущих в Сочи и Крым, с лета на межсезонье – весну или осень. По мнению представителей ведомства, транспортный поток в направлении российских курортов летом многократно возрастает, а дорожные работы только усугубляют ситуацию – на участке, который в обычное время можно проехать за полтора часа люди мучаются в жару в пробках по 8-9 часов. Это создает негативное отношение к российским курортам у туристов, которые после подобного опыта не захотят возвращаться на Черноморское побережье или в Крым.

По мнению вице-президента и руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Ильи Уманского, такая ситуация связана с особенностями выделения финансирования – ремонт начинается, когда появляются деньги. По мнению чиновника, можно на уровне законодательства решить, чтобы деньги Минтрансу выделялись осенью и сразу начинались все работы, пишут «Известия».

В любом случае, данный вопрос межведомственный и решаться он будет с участием общественных советов при нескольких министерствах. Сообщается, что вопрос переноса сроков ремонта дорог будет обсуждаться в январе на совместном заседании с Минтрансом.