В Мамайском тоннеле в Сочи столкнулись ВАЗ и микроавтобус «Газель» Один из водителей госпитализирован с переломом ноги

Автор фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня днем в Мамайском тоннеле. Одна из машин, «Лада-Калина», получила серьезные повреждения, ее корпус был искорежен настолько, что потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь из салона 32-летнего водителя. Получившему ранения мужчине была оказана первая помощь, после чего на носилках его доставили к машине скорой и госпитализировали с переломом ноги. Кроме того, прибывшие на место спасатели обесточили аккумулятор второго автомобиля, участника ДТП, чтобы предотвратить возгорание, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС. Причины и виновники происшествия выясняются.