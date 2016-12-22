Бургомистра «Розы Хутора» в Сочи выберут 24 декабря Почетная должность горнолыжного сезона традиционно будет предложена знаменитостям

Автор фото: personalguide.ru

Традиционные для зимнего сезона выбора бургомистра курорта «Роза Хутор» пройдут в Сочи 24 декабря. В этом году на эту символическую должность претендуют Светлана Хоркина, Олег Газманов и Алла Довлатова. Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте курорта, голосование завершится 23 декабря, а итоги выборов будут объявлены на традиционном празднике, посвященном открытию горнолыжного сезона. В предыдущие годы должность бургомистра «Розы Хутора» занимали Владислав Третьяк, Николай Валуев, Светлана Журова, Александр Носик.