Администрация Сочи проиграла суд «Сочиводоканалу» Апелляционный суд Ростова-на-Дону отклонил иск с требованием расторгнуть договор аренды водопроводных сетей

Администрация Сочи проиграла суд второй инстанции, в который обращалась с требованием расторгнуть договор аренды с ООО «Сочиводоканал» из-за неисполнения последним условий договора. По мнению администрации курорта, предприятие, взявшее в аренду водопроводные сети в 2007 году, содержит их в неудовлетворительном состоянии, допустил ухудшение качества услуг населению, не занимается развитием сетей, при этом возросло количество аварий.

Арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону, как и арбитражный суд Краснодарского края летом этого года, не удовлетворил иск администрации города Сочи. Пресс-служба ООО «Сочиводоканал» сообщает, что предприятие выполняет свои договорные обязательства, совместно с АО «Евразийский» вложило в развитие водопроводных сетей в общей сложности 3,6 млрд сетей. За девять лет аренды было время построено и восстановлено более 224 км водопровода, заменены 53 насоса, модернизированы 34 водопроводных и 9 канализационных станций, а общее количество абонентов, заключивших договоры на обслуживание, увеличилось на 30 тысяч.