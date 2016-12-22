В утреннем транспортном коллапсе мэр Сочи винит коммунальщиков и ГАИ Сегодня состоялось совещание по проблеме несогласованности действий городских служб в условиях непогоды

Коммунальщики не вышли вовремя на уборку дорог, сотрудники ГАИ позволили проехать в город большегрузам на летней резине в результате чего образовались многокилометровые пробки, а энергетики не смогли вовремя добраться до оставшихся без света из-за обрывов проводов районов города. Такую картину сегодняшних утренних событий представил на состоявшемся совещании мэр Сочи Анатолий Пахомов. По мнению градоначальника, вопросом несогласованной работы городских служб должна заняться прокуратура, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Непогода, которая этой осенью и зимой стала частой гостьей в Сочи, не должна становиться причиной нарушения жизнедеятельности курорта. Для того чтобы справляться с гололедом и осадками, в городе имеется наибольшее в крае количество коммунальной техники. Так что причиной сегодняшней ситуации стал человеческий фактор и несогласованные действия ГАИ и городских служб, считает Пахомов.