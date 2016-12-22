В Сочи заблокируют сайты с информацией о продаже запрещенных препаратов Суд удовлетворил требование прокуратуры о блокировке сайтов с рекламой «Лирики»

Проверка прокуратуры Центрального района г.Сочи выявила ряд интернет-сайтов, содержащих информацию о продаже без рецепта сильнодействующего препарата «Лирика». По данному факту прокуратура направила в суд требование о внесении сайтов-нарушителей в единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. Суд рассмотрел иск и постановил удовлетворить требование прокуратуры в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района г.Сочи. Таким образом сайты, на которых размещена информация о несанкционированной продаже сильнодействующих рецептурных препаратов, будут в ближайшее время заблокированы.