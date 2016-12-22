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График работы супермаркетов в Сочи в дни новогодних праздников изменится Стало известно точное время работы крупных магазинов на Новый год

Автор фото: papasemar.com

Сочинские супермаркеты объявили об изменении режима работы в дни новогодних праздников. Некоторые из магазинов на три дня перейдут на круглосуточный график работы, другие, напротив, 31 декабря закроются раньше.

Так, например, гипермаркет «О’Кей», расположенный в ТРЦ «МореМолл», 31 декабря начнет работу в полночь, а закроется в 21:00, 1 января откроется в 12:00 и будет работать до 23:00, а 2 января магазин будет открыт с 9:00 до 23:00.

Все магазины сети «Магнит» 31 декабря будут работать с 10:00 до 21:00, 1 января – с 14:00 до 21:00, 2 января – с 10:00 до 21:00.

Практически все супермаркеты «Пятерочка», кроме тех, что находятся в Красной Поляне, 31 декабря будут работать с 8:00 до 21:00, 1 января – с 13:00 до 22:00, 2 января – с 8:00 до 22:00. Магазины сети «Пятерочка» на Перспективной, Эстонской и Защитников Кавказа будут работать 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января – с 10:00 до 22:00, 2 января – с 8:00 до 23:00.

Гипермаркет «Карусель» в ТЦ «Олимп» будет открыт 31 декабря с 9:00 до 21:00, 2 января – с 9:00 до 24:00, а 1 января будет закрыт целый день.

Магазин «Перекресток» на Светлане 31 декабря будет открыт с 00:00 до 22:00, 1 января – с 12:00 до 00:00, а 2 января вернется к круглосуточному режиму работы.

«Перекресток» на Северной, 6 31 декабря будут открыт с 9:00 до 21:00, 1 января – с 13:00 до 23:00, 2 января – с 9:00 до 23:00.

Часы работы магазина «Перекресток» на Навагинской, 17, стр. 5 в ТЦ «Квартал» 31 декабря – с 8:00 до 21:00, 1 января – с 13:00 до 24:00 и 2 января – с 8:00 до 24:00.

«Перекресток» в ТРЦ «Горки Город» будет открыт 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января – с 12:00 до 00:00, 2 января – с 8:00 до 00:00. Магазин той же сети на «Розу Хуторе » юудет работать 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января – с 14:00 до 21:00, 2 января - с10:00 до 22:00.

Все супермаркеты «Жаклин» будут работать круглосуточно в эти три дня

Практически все супермаркеты «Золотая нива» будут открыты 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января – с 10:00 до 24:00, 2 января – с 8:00 до 24:00. И только «Золотая нива» в ТЦ «Новый век» будет работать 31 декабря с 10:00 до 22:00, 1 января с 12:00 до 23:00, 2 января – с 10:00 до 23:00.