В Сочи состоится матч между футбольными сборными России и Бельгии
28 марта 2017 года в Олимпийском парке на стадионе "Фишт" в товарищеском матче сразятся две сборные команды России и Бельгии. Точное время игры станет известно позднее, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.
Не так давно Виталий Мутко поднимал вопрос о месте проведения этой игры. Тогда он и предложил утвердить Сочи, аргументировав это тем, что спортивные объекты в Олимпийском столице подходят по такому случаю и готовы принять матчи такого уровня.