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В Сочи состоится матч между футбольными сборными России и Бельгии Игроки двух сборных встретятся на сочинском стадионе уже через 3 месяца

Автор фото: http://www.rfs.ru/

28 марта 2017 года в Олимпийском парке на стадионе "Фишт" в товарищеском матче сразятся две сборные команды России и Бельгии. Точное время игры станет известно позднее, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Не так давно Виталий Мутко поднимал вопрос о месте проведения этой игры. Тогда он и предложил утвердить Сочи, аргументировав это тем, что спортивные объекты в Олимпийском столице подходят по такому случаю и готовы принять матчи такого уровня.