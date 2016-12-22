Рогозин призвал срочно решить вопрос о морском сообщении между Сочи и Крымом Вопрос регулярного морского сообщения между Сочи и Республикой Крым обсудят сегодня на Морской коллегии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая сегодня на юбилейном заседании Морской коллегии, призвал представителей отрасли и региональные власти как можно скорее решить вопрос об открытии регулярного морского сообщениям и морских круизах между Сочи и городами Республики Крым, сообщает ТАСС. По словам Рогозина, нужно решить этот вопрос немедленно, так как новый курортный сезон уже не за горами и очень важно наладить удобное перемещение между городами, которые теперь входят в состав одного региона – Южного Федерального округа. Вице-премьер отметил, что данный вопрос уже обсуждался на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако никаких конкретных предложений и информации о сроках, когда морское сообщение между Сочи и Крымом может быть запущено, пока нет.