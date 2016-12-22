Первое в Сочи казино готово принимать порядка 43 тысяч человек в месяц Планируется, что предприятие «Сочи Казино и Курорт» будет перечислять в бюджет по 433 млн рублей ежегодно

Первое в Сочи казино, расположенное на курорте «Горки Город» сможет обслуживать 2000 человек одновременно и 43 тысячи человек ежемесячно, а также каждый год перечислять порядка 433 млн рублей в бюджет в виде налогов – такие цифры были озвучены на сегодняшней пресс-конференции предприятия «Сочи казино и курорт». Для сравнения: игровая зона «Азов-Сити» в период своей работы перечисляла в бюджет порядка 230 млн рублей.

Сообщается также, что в казино установлено 569 игровых автоматов и 70 столов для различных азартных игр. В состав развлекательного комплекса также войдут 2 ресторана и 9 баров. Официальный старт работы казино на курорте «Горки Город» состоится 5 января 2017 года.