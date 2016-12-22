Следующий «Кинотавр» пройдет в Сочи с 4 по 11 июня Определились даты проведения следующего международного кинофестиваля в Сочи

Автор фото: ridus.ru

Следующий, XXVIII международный фестиваль «Кинотавр» традиционно пройдет в Сочи с 4 по 11 июня 2017 года. Заявки на основной конкурс принимаются с 5 декабря 2016 до 14 апреля 2017 года, на конкурс короткого метра – с 5 декабря 2016 по 7 апреля 2017 года. Работы, претендующие на участие в конкурсе, должны быть снять в 2016 или 2017 и ранее никогда не выходить на экраны кинотеатров или в DVD-прокат, а также публиковаться в интернете, сообщается в официальных условиях конкурса.