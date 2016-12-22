В следующем году в Сочи построят 4 новых школы и детский сад На сегодняшней сессии горсобрания окончательно утвержден городской бюджет на следующие три года

Автор фото: efcate.com

Сегодня в Сочи состоялось последняя в 2016 году сессия Городского собрания. На ней был окончательно утвержден городской бюджет на ближайшие три года. Сообщается, что размер городского бюджета составит 10 млрд рублей в год, из них собственных доходов – 6 млрд 400 млн рублей, остальное будет получено в качестве субсидий из краевого бюджета. Порядка 260 млн пойдет на участие в краевых социальных программах – в частности, на строительство школ на Мамайке, в Беранде, Совет-Квадже и Весёлом, а также детского сада в Лоо. Кроме того, предусмотрена программа газификации образовательных учреждений и отдалённых районов города и строительство дорог.

Помимо вопроса планирования бюджета на сегодняшней сессии горсобрания было проведено голосование за новый План землепользования и застройки в Сочи, в котором вводится запрет на хаотичную застройку 128 зеленых зон, которые внесены в единый реестр.

Кроме того, определено новое место для Центра профилактической работы с населением. Вместо ранее запланированного расположения в Хостинском районе, медвытрезвитель и приют для бездомных будет располагаться на территории лагеря МУП «Вардане», где в настоящий момент располагаются нелегальные мигранты, ожидающие депортации из России.