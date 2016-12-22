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Курортный сбор в Краснодарском крае приравняют к налоговому платежу Налоговая инспекция в Сочи теперь будет заниматься и курортным сбором

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О том, что курортный сбор будет взимать налоговая инспекция стало известно сегодня. Вениамин Кондратьев в ходе 57 сессии ЗСК выступил с заявлением:

- " Нам не нужны некоммерческие и любые другие организации, наша налоговая инспекция в состоянии делать это самостоятельно. Так мы будем понимать, сколько собрали, это будут четко окрашенные деньги, которые пойдут, прежде всего, на благоустройство курортных территорий".

Как писал ранее "Сочи Экспресс" внести соответствующие поправки в законодательство поручил правительству Владимир Путин. Теперь туристы, приезжающие отдохнуть в Сочи, будут платить курортный сбор, который, в свою очередь, поможет пополнить финансовые возможности Олимпийской столицы и Краснодарского края в целом.