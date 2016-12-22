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В 2017 году сигареты будут стоить 220 рублей МВД рассчитали среднюю цену за пачку сигарет на будущий год

Автор фото: http://www.trud.ru/

Министерство внутренних дел привело документы, согласно которым, средняя цена за одну пачку сигарет повысится до 220 рублей. Причиной такого роста стало ещё одно повышение акцизов на табачную продукцию в 2017 году.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», говорится в документе.

Однако теперь в министерстве озабочены тем, чтобы на рынке также не вырос и поток нелегальной продукции, вывозимой из Республики Казахстан и Республики Беларусь, где сигареты стоят на 30% дешевле, чем в России, передают "Известия".