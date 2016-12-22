В Сочи пикет, приуроченный ко дню рождения Сталина, закончился дракой Потасовка завязалась между одним из участников акции и группой неизвестных в штатском

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Конфликтом закончилась согласованная с мэрией гражданская акция, которая прошла сегодня днем на площади возле ЦУМа и была приурочена ко дню рождения Иосифа Сталина. Сообщается, что акция, в которой приняли участие порядка 30 человек, проходила мирно, пока к пикетчикам не подошла группа людей, которые затеяли ссору, а затем и драку с одним из участников мероприятия. Организаторы пикета вызвали полицию, которая задержала зачинщиков конфликта и пострадавшего пикетчика.

По утверждению организаторов, акция была в установленном порядке согласована с руководством города, в ней принимали участие члены ЛКСМ, обманутые дольщики и гражданские активисты, пишет «Макс Портал».