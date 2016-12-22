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В Сочи снят карантин, установленный из-за африканской чумы свиней Об этом было объявлено на краевом заседании спецкомиссии по заразным заболеваниям животных

Со всех объектов Краснодарского края, ранее зараженных африканской чумой свиней, снят карантин. Об этом объявил на краевом заседании специальной комиссии по заразным заболеваниям животных руководитель управления ветеринарии Краснодарского края Георгий Джаилиди, пишет «Свободная пресса». Таким образом, в личных и фермерских хозяйствах Сочи, а также в Тихорецком районе, Туапсе, свиноводческом предприятии АО «ДАН КУБ» Красноармейского района, свинофермах в Ейском, Тихорецком и Темрюкском районах теперь можно беспрепятственно забивать и продавать продукты свиноводства.

Как ранее писал "Сочи Экспресс", карантин был установлен на территории очинского национального парка, где были найдены туши животных, зараженных АЧС.