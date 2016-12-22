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В Сочи все горнолыжные трассы свяжет единая канатная дорога Проект по объединению горнолыжных курортов сейчас находится в разработке

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Накануне стало известно о том, что в скором времени все трассы сочинских горнолыжных курортов, а именно, «Горки Город», «Газпром», «Роза Хутор» и «Альпика-Сервис», будут объединены одной канатной дорогой.

Трассы свяжут для того, чтобы туристические объекты, находящиеся на территории курортов, использовались более эффективно и к ним вырос ещё больший интерес. К тому же таким образом увеличится и загрузка курортов, что является преимуществом проекта, цитирует "Югополис" слова генерального директора НАО «Красная Поляна».