В Сочи все горнолыжные трассы свяжет единая канатная дорога

Проект по объединению горнолыжных курортов сейчас находится в разработке
В Сочи все горнолыжные трассы свяжет единая канатная дорога
Автор фото: http://gorkygorod.ru/

Накануне стало известно о том, что в скором времени все трассы сочинских горнолыжных курортов, а именно, «Горки Город», «Газпром», «Роза Хутор» и «Альпика-Сервис», будут объединены одной канатной дорогой. 

Трассы свяжут для того, чтобы туристические объекты, находящиеся на территории курортов, использовались более эффективно и к ним вырос ещё больший интерес. К тому же таким образом увеличится и загрузка курортов, что является преимуществом проекта, цитирует "Югополис" слова генерального директора НАО «Красная Поляна». 

 

 

 

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