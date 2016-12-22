В орнитологический парк Сочи возвращаются редкие виды птиц Впервые после окончания олимпийской стройки в Имеретинской низменности появились краснокнижные виды пернатых

Автор фото: animalreader.ru

Сочинские орнитологи подвели итоги года и пересчитали птиц, которые появлялись в орнитологическом парке Имеретинской низменности в 2016 году. Выяснилось, что всего в парке побывал 181 вид птиц. Из них 32 вида гнездятся здесь, 8 прилетают на лето, 9 видом живут постоянно, 118 видов птиц делают остановку во время миграции, 48 – остаются зимовать, 31 – прилетает иногда.

В этом году весной впервые за историю наблюдений в сочинском Причерноморье орнитологи заметили рыжепоясничную ласточку и желтолобую трясогузку. Также наблюдается возвращение некоторых внесенных в Красную книгу видов, которые покинули эти места во время подготовки к Олимпиаде 2014 года. Среди них – прилетевшие на зимовку в январе 2016 года краснозобые казарки и находящийся под угрозой исчезновения редкий реликтовый вид уток – савки, сообщает пресс-служба администрации Сочи со ссылкой на заместителя директора парка по научной работе Льва Шагарова.

Всех желающих увидеть птиц, прилетевших в Сочи на зимовку или постоянно живущих в парке, ждут на экскурсию ежедневно с 9:00 до 18:00, вход свободный. Сообщается, что парк будет работать и в дни новогодних каникул.