В новогоднюю ночь в Сочи будет дождливо Синоптики предсказывают ненастную погоду в главную ночь в году

Небольшой дождь и температура от 0 до +6 градусов – такую погоду обещают синоптики тем, кто собирается отмечать Новый год в Сочи. В это время в Красной поляне будет идти дождь со снегом, температура воздуха составит от -3 до +9.

Дождливой будет и вся предпраздничная неделя: ясная погода постоит в Сочи до вечера субботы, а утром в воскресенье уже начнутся дожди, которые будут идти всю неделю, иногда сменяясь на дождь со снегом. Дождь со снегом будут идти с вечера пятницы 29 декабря до утра субботы 30 декабря. Средняя дневная температура в предпраздничную неделю будет изменяться в диапазоне от +3 до +8 градусов, считают синоптики.