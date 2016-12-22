В Сочи женщина ушла из магазина в украденном пальто Злоумышленница была задержана по горячим следам

Сотрудники одного из сочинских магазинов сообщили в полицию о пропаже из торгового зала пальто, стоимостью 13 тысяч рублей, которую они обнаружили после того, как из магазина ушла женщина, примерявшая одежду в течение часа. Работники павильона подробно описали внешность подозреваемой прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. По составленной ориентировке удалось найти и задержать 30-летнюю жительницу Сочи, которая шла по улице в украденном пальто. Злоумышленница была задержана и доставлена в отделение. Выяснилось, что она ранее уже привлекалась к ответственности за воровство.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», наказанием по которой может стать лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УВД г.Сочи.