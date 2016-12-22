Власти Крыма назвали идею морского сообщения с Сочи бесперспективной Глава республики Крым Сергей Аксенов считает скоростные морские перевозки на этом направлении нерентабельным

Инициатива вице-премьера Дмирия Рогозина не нашла поддержки у руководства Крыма. По мнению главы Республики Крым Сергея Аксенова, скоростное морское сообщение между Сочи и городами полуострова не станут рентабельными даже в высокий сезон. По мнению политика, чтобы окупить подобные перевозки, стоимость билета должна составить более 4500 рублей. При этом дорога по морю, которое подвержено штормам, составит не менее 7 часов. А ведь между Сочи и Симферополем открыто прямое авиасообщение, билет на самолет стоит 3500 рублей и дорога занимает 55 минут.

Аксенов напомнил также о запланированном в 2018 году запуске в эксплуатацию Крымского моста, что сделает вопрос морских перевозок попросту неактуальным, пишут РИА Новости.