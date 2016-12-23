Заморозки в Сочи стали причиной множества ДТП (ВИДЕО)
Ряд ДТП из-за скользкой, подмерзшей к ночи дороги, произошло в прошедшие сутки в нескольких районах Сочи. Так, порядка 8 машин столкнулось в районе въезда в тоннель на Дублере Курортного проспекта. В одной из аварий столкнулись «Ниссан» и «Нива», чуть ближе к тоннелю произошло массовое столкновение «Вольво», «Опеля», «Хонды», двух «Субару» и «Хендая».
На перекрестке Батумского шоссе и улицы Гайдара накануне вечером автомобиль ВАЗ-2107 протаранил стоявший на разделительной полосе в ожидании поворота автомобиль. Водители не пострадали.
В 7:25 утра на развязке в районе стадиона поворачивающий с улицы 20-й Горнострелковой дивизии водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, что на время парализовало движение по Курортному проспекту.