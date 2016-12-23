Заморозки в Сочи стали причиной множества ДТП (ВИДЕО) Мокрая после дождя дорога, которую прихватило льдом, испортила день многим водителям

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Ряд ДТП из-за скользкой, подмерзшей к ночи дороги, произошло в прошедшие сутки в нескольких районах Сочи. Так, порядка 8 машин столкнулось в районе въезда в тоннель на Дублере Курортного проспекта. В одной из аварий столкнулись «Ниссан» и «Нива», чуть ближе к тоннелю произошло массовое столкновение «Вольво», «Опеля», «Хонды», двух «Субару» и «Хендая».

На перекрестке Батумского шоссе и улицы Гайдара накануне вечером автомобиль ВАЗ-2107 протаранил стоявший на разделительной полосе в ожидании поворота автомобиль. Водители не пострадали.

В 7:25 утра на развязке в районе стадиона поворачивающий с улицы 20-й Горнострелковой дивизии водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, что на время парализовало движение по Курортному проспекту.