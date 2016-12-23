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С 1 января в Сочи подорожает проезд в электричках Проезд в «Ласточках» будет стоить 70 рублей за 10 километров

С 1 января 2017 года сочинцев а жителей Краснодарского края ждет подорожание проезда в пригородных электропоездах. По информации ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» билет на электрички, курсирующие по маршрутам «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский Курорт — Туапсе», «Имеретинский Курорт — Лазаревская — Имеретинский Курорт», «Роза Хутор — Адлер Аэропорт — Роза Хутор», «Лазаревская — Адлер Аэропорт — Лазаревская», «Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт», «Сочи — Адлер — Сочи», «Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ» составит 70 рублей за зону (10 км).

Также поднимутся цены на перевозки ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», которая объявила новую экономически обоснованную цену на билеты: она поднимется с 20 до 22 рублей за одну зону (10 км), а с апреля произойдет рост тарифа еще на 2 рубля.