В Сочи детоубийца приговорена к 1,5 годам колонии Молодая мать признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка

В Сочи завершился судебный процесс по делу 23-летней жительницы Сочи, в августе 2016 года убившая своего новорожденного ребенка. Согласно материалам дела, обвиняемая 8 августа этого года находясь у себя дома в Адлерском районе города самостоятельно, без помощи медиков родила здорового младенца мужского пола. Чтобы скрыть факт рождения ребенка от соседей и знакомых, она задушила малыша и избавилась от тела, закопав труп в саду. Родным женщина сообщила, что ребенок умер во время родов, однако позже призналась в преступлении знакомой, которая и сообщила об убийстве в полицию.

Суд согласился с доводами обвинения и признал подсудимую виновной по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Учитывая все обстоятельства дела, преступление средней категории тяжести и полное признание вины, суд приговорил сочинку к 1 году 6 месяцем с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.