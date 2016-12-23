В Сочи жертва ДТП добилась возбуждения уголовного дела против водителя Пострадавшая в результате ДТП женщина требует у виновника аварии возмещения расходов на лечение

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В прокуратуру Центрального района Сочи пожаловалась местная жительница, которая, по ее утверждению, в 2015 году стала жертвой ДТП, виновный в котором до сих пор не наказан. Женщина рассказала, что она ехала на машине со своим знакомым, который грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в другой автомобиль. При этом пассажирка получила множественные травмы и была госпитализирована в реанимацию.

После этого виновник аварии договорился с женщиной, что он оплатит ей лечение и все сопутствующие расходы, если она не будет сообщать, что получила травмы во время аварии. Однако в определенный момент перестал оказывать потерпевшей, которая год провела на больничной койке, какую-либо помощь.

Фиксировавшие ДТП полицейские не стали проводить полную проверку и квалифицировали вину водителя как административное преступление. После проведения прокурорской проверки, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. В настоящий момент дело направлено в Центральны районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района г.Сочи.