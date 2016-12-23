Многодетным семьям Сочи выделят около 100 участков в селе Верхнениколаевское
В Сочи продолжается программа выделения земельных участков многодетным семьям. В 2017 году следующие 160 участков получат семьи с тремя и более детей. По информации администрации города Сочи, первые 99 участков находятся в селе Верхнениколаевское, в настоящий момент по ним заканчивается кадастровая работа. Еще 60 участков будут выделены на территории Вардане, где скоро будет построена новая дорога.
С начала реализации программы и до декабря 2016 года уже более 2 600 многодетных семей получили соцподдержку на 16 миллионов рублей.