Один из водителей госпитализирован с переломом ноги

Машины простояли на трассе почти всю ночь

В ближайшую неделю на курорте установится плюсовая температура, а осадки прекратятся

Многодетным семьям Сочи выделят около 100 участков в селе Верхнениколаевское Еще 60 участков для многодетных семей готовят к передаче в Вардане

В Сочи продолжается программа выделения земельных участков многодетным семьям. В 2017 году следующие 160 участков получат семьи с тремя и более детей. По информации администрации города Сочи, первые 99 участков находятся в селе Верхнениколаевское, в настоящий момент по ним заканчивается кадастровая работа. Еще 60 участков будут выделены на территории Вардане, где скоро будет построена новая дорога.

С начала реализации программы и до декабря 2016 года уже более 2 600 многодетных семей получили соцподдержку на 16 миллионов рублей.