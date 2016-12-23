Государственный долг Краснодарского края составил почти 150 млрд рублей По состоянию на 1 декабря 2016 года Кубань задолжала федеральному бюджету и банкам 147,7 млрд рублей

Опубликованы данные об актуальном размере государственного долга Краснодарского края: по состоянию на конец 2016 года он составляет 147789407 рублей. Согласно данным, представленным Министерством финансов Краснодарского края, большая часть (66,7 млрд) приходится на кредиты из федерального бюджета, львиная доля которых была сделана перед проведением Олимпиады 2014 года, с 2010 по 2014 год и будут выплачиваться до 2034 года. Почти столько же, 64,9 млрд, Кубань должна кредитным организациям (банкам), у которых брала деньги с 2013 по 2016 год – эти займы должны быть выплачены в более короткие сроки, от 2 до 6 лет.

Оставшаяся, довольно незначительная часть, приходится на государственные гарантии Краснодарского края и ценные бумаги (государственные облигации), выпущенные в 2012 и 2015 годах.