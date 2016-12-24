МОК инициировал расследование в отношении 28 российских спортсменов Спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде в Сочи, подвергнутся дисциплинарным процедурам

Сегодня Международный Олимпийский комитет объявил, что 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, будут подвергнуты дисциплинарным процедурам. Это связано с опубликованными во второй части доклада комиссии WADA: в нем приводится информация об обнаруженных на пробирках с мочой олимпийских спортсменов повреждений, которые могут свидетельствовать о манипуляциях с допинг-пробами. Представители МОК оговариваются, что допинг-пробы упомянутых спортсменов не обязательно дали положительный результат, однако факт манипуляций может расцениваться как нарушение антидопингового законодательства сообщает ТАСС.

Как ранее писал "Сочи Экспресс", после публикации второй части доклада комиссии Макларена Сочи лишился право принимать чемпионат мира по бобслею и скелетону.