Вениамин Кондратьев заявил, что скоро пятичасовые пробки покажутся нам сказкой Губернатор Краснодарского края рассказал о необходимости новых дорог в сочинском направлении

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После того, как недавно была открыта трехуровневая развязка в районе Джубги, Вениамин Кондратьев заявил, что это не решит проблему с пробками в сочинском направлении.

Губернатор объяснил, что "М-4 "Дон" как была единственной трассой, ведущей к курорту, так и осталась. Также он добавил, что краю катастрофически не хватает транспортных артерий.

- "Конечно, мы можем говорить о реконструкции, об увеличении полос и прочем, но по факту все это – точечное тушение пожара. Системным решением может быть только строительство новых автомобильных дорог. И это касается не только сочинского направления. Не стоит забывать и о дорогах на Крым. До завершения строительства Керченского моста по меркам дорожного строительства осталось совсем немного времени. А когда мост будет открыт, нагрузка на транспортную сеть может увеличиться настолько, что пятичасовые пробки нам покажутся сказкой. Когда вся страна поедет, нельзя будет пенять на то, что «у нас денег не было». И по факту нам уже вчера нужно было подумать, как решать эти вопросы. На мой взгляд, здесь краю невозможно обойтись без поддержки федерации и без механизмов государственно-частного партнерства", - цитирует слова губернатора "Коммерсантъ".