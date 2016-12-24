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Сочинцев приглашают на общественные слушания по вопросу изменения границ дендроп Общественные слушания по проекту изменения границ дендрологического парка Зеленая роща состоятся 28 декабря

Санаторий «Зеленая роща» совместно с Кубанским государственным аграрным университетом приглашают жителей Сочи на общественные слушания по вопросу корректировки границ и площади природоохранных территорий в районе дендропарка Зеленая роща. Планируется представить вниманию общественности результаты комплексного экологического обследования указанной территории, которые могут стать обоснованием для изменения границ природоохранного объекта регионального значения.

Слушания состоятся 28 декабря в 10:00 в актовом зале здания администрации Хостинского района г.Сочи. Ознакомиться с материалами слушаний и оставить свое мнение в журнал слушаний можно до 27 декабря с 10:00 до 16:00 в корпусе №1 санатория «Зеленая роща».