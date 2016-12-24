Сочинцев приглашают на общественные слушания по вопросу изменения границ дендроп

Общественные слушания по проекту изменения границ дендрологического парка Зеленая роща состоятся 28 декабря
Сочинцев приглашают на общественные слушания по вопросу изменения границ дендроп

Санаторий «Зеленая роща» совместно с Кубанским государственным аграрным университетом приглашают жителей Сочи на общественные слушания по вопросу корректировки границ и площади природоохранных территорий в районе дендропарка Зеленая роща. Планируется представить вниманию общественности результаты комплексного экологического обследования указанной территории, которые могут стать обоснованием для изменения границ природоохранного объекта регионального значения.

Слушания состоятся 28 декабря в 10:00 в актовом зале здания администрации Хостинского района г.Сочи. Ознакомиться с материалами слушаний и оставить свое мнение в журнал слушаний можно до 27 декабря с 10:00 до 16:00 в корпусе №1 санатория «Зеленая роща».

 

Теги: общественные слушания Зеленая роща экология