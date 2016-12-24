За массовую аварию в Сочи накажут коммунальщиков
По факту массового ДТП с участием 7 автомобилей, которое произошло вчера утром из-за скользкой дороги в районе въезда в третий тоннель на Дублере Курортного проспекта, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении обслуживающей организации. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как ранее писал «Сочи Экспресс», утренние заморозки после прошедшего дождя в четверг стали причиной множества аварий на крупных магистралях в Сочи. К счастью, пострадавших в дорожных происшествиях нет.