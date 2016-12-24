Выходные в Сочи: чем заняться 24 и 25 декабря Посмотреть на полет Деде Мороза на мотоцикле, сходить в театр, посмотреть кино можно в последние выходные 2016 года

Автор фото: yuga.ru

В субботу 24 декабря по улицам Сочи проедет мото-парад Дедов Морозов. После того, как по-новогоднему украшенные мотоколонны порадуют горожан, байкеры отправятся в SkyPark, где один из Дедов Морозов совершит прыжок через Ахштырское ущелье на аттракционе MegaTroll вместе со своим мотоциклом. Полет на высоте 200 метров со скоростью 120 километров в час смогут наблюдать все гости парка. В этот же день в SkyPark откроется новая площадка – Амфитеатр, здесь с 12:00 начнут провожать старый год, жарить мясо на углях, слушать живую музыку. В этот день вход на территорию SkyPark будет бесплатным для гостей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Самая лучшая костюмированная пара получит подарок - полет в тандеме на качелях SochiSwing. Также среди гостей разыграют сертификаты на обучение вождению мотоцикла и главный приз - королевский прыжок на Bungy 207.

На площади Южного мола морского порта сегодня в 15:00 начнет работать творческий проект «Свободная сцена»: все желающие горожане смогут представить зрителям свое творчество – музыкальные и эстрадные номера, стихи и песни.

В субботу 24 декабря в Зимнем театре в рамках гастролей Ленинградского театра «Святая крепость» зрителям представят спектакль «Ханума» о всем известной хитрой свахи, которая устраивает судьбы влюбленных. Начало спектакля – 19:00.

Для детей 24 и 25 декабря в Зимнем театре покажут спектакль «новогодний бал у Золушки». Поставленный по пьесе Евгения Шварца, спектакль порадует маленьких зрителей яркими костюмами, хорошей музыкой, а также интерактивными играми. Начало представлений – в 10:00, 12:30, 15:00.

В воскресенье киноклуб «Синемания» приглашает зрителей посмотреть добрый и смешной фильм «Рождественская история», снятый в 1983 году режиссером Бобом Кларком. Действие картины происходит в 40-е в американском городе Индиана, где живет главный герой - маленький мальчик со своей семьей. В фильме много курьезных и смешных ситуаций, в которых оказывается главный герой и его родные, готовясь встретить рождество. Показ состоится 25 декабря в 18:00 в квест-руме «Умозарядка».