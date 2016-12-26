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В акватории Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ На борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, участники ансамбля имени Александрова и представители СМИ

Автор фото: Евгений Толстов

Самолет Ту-154 Минобороны России, выполнявший плановый полет из Сочи в Сирию, 25 декабря пропал с радаров через две минуты после вылета, в 05:27. Самолет летел на авиабазу «Хмеймим». В аэропорту Адлера выполнялась дозаправка лайнера. На борту находились 92 человека, в числе которых - 8 членов экипажа. Большинство пассажиров были артистами ансамбля им. Александрова и журналистами, которые летели поздравлять с Новым годом военных. Также на борту находились военнослужащие.

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате поисково-спасательных работ в 1,5 км от побережья Сочи на глубине около 70 метров были обнаружены фрагменты корпуса самолета. В настоящее время поисковая операция продолжается.

- На месте поиска самолета задействованы 4 морских судна, 5 вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. В Сочи вылетела комиссия Министерства обороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым, - сообщил Игорь Конашенков.

В настоящий момент уже обнаружены тела 4 погибших. По информации, среди пассажиров находились директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова, а также съемочная группа телеканала «Звезда» - корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский; «Первого канала» - корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов, и телекомпании «НТВ» - корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Полный список пассажиров лайнера уже вывешен на сайте Министерства обороны РФ. Всего в самолете находились 92 человека, в числе которых 8 членов экипажа, 64 участника ансамбля имени Александрова, 8 военнослужащих, 9 представителей СМИ, 2 федеральных государственных госслужащих и один представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь».

Звукооператор НТВ Евгений Толстов перед вылетом выложил на своей странице Facebook фото самолета Ту-154. На фото лайнер готовится к вылету с подмосковного аэродрома «Чкаловский».

По сообщению Следственного комитета РФ, военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения самолета Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

Для расследования последствий авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе специалистов военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

В Сочи также создан штаб по приему и размещению родных пассажиров, которые начинают прибывать к месту трагедии. Здесь дежурят бригады психолог-психиатрической помощи, родным погибших будут обеспечены питание и транспорт. Размещать приезжающих родственников будут в санатории «Аврора», где уже подготовлены номера, дежурят бригады экстренной помощи и психологи.