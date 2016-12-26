Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура Все развлекательные мероприятия отменены в связи с гибелью 92 человек в авиакатастрофе в Сочи

Автор фото: Лера Александрова

Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета ТУ-154, разбившегося в акватории Сочи 25 декабря. Глава государства подчеркнул, что причины происшествия будут тщательно расследованы, семьи погибших получат максимальную поддержку.

Как уже писал «Сочи Экспресс», военный самолет Министерства обороны РФ совершал плановый полет из Сочи в Латакию. Спустя две минуты после вылета, в 05:27 судно пропало с радаров. На борту лайнера находились 92 человека, в числе которых артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, представители СМИ и правозащитники. Позже фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 км от берега, на глубине около 70 метров.

В воскресенье днем для выяснения обстоятельств катастрофы была создана правительственная комиссия, которую возглавил глава Министерства транспорта Максим Соколов. По его словам, информации о выживших пока нет. Вся работа с родственниками погибших – опознание тел и проведение экспертизы на генетическом уровне – пройдет в Москве.

В настоящее время известно о 12 телах, найденных на месте крушения лайнера. Поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь: для этого у побережья Сочи развернули световые башни. В работах задействованы порядка 200 человек, 80 водолазов, 32 судна и катера, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемы глубоководные аппараты. Также дополнительно для поисков тел погибших перебросят 1300 военнослужащих и спасательные суда с оборудованием для проведения водолазных работ.

Вечером в морпорту Сочи прошла акция памяти. Тысячи жителей и гостей курорта приносили к берегу моря цветы и горящие свечи, на воду были спущены траурные венки. На площади Южного Мола был выставлен военный караул.