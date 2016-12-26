Поисковая операция на месте авиакатастрофы в Сочи может затянуться (ВИДЕО) На поиски бортовых самописцев может потребоваться много времени















В Сочи продолжается поисковая операция на месте крушения самолета министерства обороны, унесшего жизни 92 человек. Накануне в акваторию Черного моря в район авиакатастрофы начали прибывать поисковые глубоководные аппараты, среди которых радионавигационные средства и глубинные радиолокаторы. С их помощью, по информации министра транспорта РФ Максима Соколова, и будут продолжаться поиски так называемых «черных ящиков» - бортовых самописцев, информация с которых поможет пролить свет на причины крушения ТУ-154 через 2 минуты после взлета с аэродрома Сочи. По словам Соколова, как долго продлится поисковая операция, сказать затруднительно, однако сроки ее проведения могут быть очень длительными – поиски осложняются тем, что самолет упал в море, где присутствуют течения и сложный рельеф дна.

Вчера, в воскресенье 25 декабря в поисковых работах принимало участие порядка 30 судов, а также вертолеты. Сегодня утром состоится второе заседание государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Кроме того, в Сочи прибыло двое из родственников погибших. Хотя опознание и все следственные действия будут происходить в Москве, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о готовности Сочи принять родных и близких погибших, которые захотят посетить место трагедии. Гостиничные номера для их размещения будут забронированы в течение месяца.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», понедельник, 26 декабря объявлен днем национального траура. Сегодня будут приспущены государственные флаги, все развлекательные мероприятия будут перенесены на другой день.

Горожан, которые хотят почтить память погибших в результате авиакатастрофы, ждут импровизированные мемориалы, которые открылись в районе морского порта и в сочинском аэропорту.