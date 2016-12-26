Отключения света в Сочи 26 декабря: полный список улиц Сегодня на курорте без света останутся улицы Пионерская, Красная, Чайковского и другие

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 26 декабря в Сочи с 8:00 до 17:00 не будет света в домах №№33-73 по улице Пионерская, №35а по улице Красная, домах №№2, 4 по улице Красноармейская, домах №№2-14 по улице Чайковского, домах №№2-7 по улице Гагарина, в отеле «Звездный», в почтовом отделении №65, Ф.С. по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 8:00 до 20:00 отключения коснутся улиц Раевская, Батайская, Светогорская, Нагуляна.